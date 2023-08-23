Kastamonu Belediyespor, sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor oyuncuları, yaklaşan maç takvimi öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin son şampiyonu olan ve bu yıl Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek olan Kastamonu Belediyespor, gelecek hafta başlayacak sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede sporcular Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi’ne giderek sağlık kontrolünden geçti. Sporcular, gruplar halinde hastaneye gelerek ortopedi, iç hastalıkları, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayeneleri sonrasında detaylı kan tetkiklerinin yapılmasıyla sağlık kontrolleri tamamlandı.

Kendilerine sponsor olan hastane yönetimine teşekkür eden oyunculardan Betül Yılmaz, “Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde bugün sağlık taraması için geldik. Hastaneye bizlere yardımlarından ve katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Takım oyuncusu Ceren Demirçelen ise, “Bugün burada sağlık taramasından geçmek için geldik. EKG, kardiyolog, efor testi, kan testi gibi yıllık her sezon başında yaptığımız sağlık taramasını yaptık. Maçlarımız yaklaştı, önümüzdeki hafta sonu inşallah Ankara’da Yenimahalle ile sezonu açacağız. Galibiyetle dönmek istiyoruz” diye konuştu.