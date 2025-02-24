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Kastamonu'da 10 ilçede yarın eğitime ara verildi

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 21:25
  • Giriş: 24.02.2025 21:25
  • Güncelleme: 24.02.2025 21:25
Kaynak: AA
Kastamonu'da 10 ilçede yarın eğitime ara verildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 2 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu bildirildi.

Bu nedenle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

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