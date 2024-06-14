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Kastamonu'da 11 evin zarar gördüğü yangında söndürme çalışması tamamlandı

Ajans Haberleri
  • 14.06.2024 15:16
  • Giriş: 14.06.2024 15:16
  • Güncelleme: 14.06.2024 15:17
Kaynak: AA
Kastamonu'da 11 evin zarar gördüğü yangında söndürme çalışması tamamlandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 11 evin kullanılamaz hale geldiği yangın söndürüldü.

Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde dün çıkan yangında itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürüttü.

Ispahalar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangına Kastamonu Karabük ve Çankırı'dan gelen itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmiş, yangında 11 ev kullanılamaz hale gelmişti. Yangın, yürütülen çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı.

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