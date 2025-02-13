Kastamonu'da 2 ev, 4 ahır ve 1 traktör yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy köyünde çıkan yangında 2 ev, 4 ahır ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy köyünde bulunan bir evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 1 ev, 4 ahır ve 1 traktöre daha sıçradı. Evler ve ahırlar, köylülerin çabaları ile tahliye edildi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri köye ulaşmakta güçlük çekti. Gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken Ömer Tekeci ve Orhan Tekeci'ye ait evler ile ahırlar ve traktör tamamen yandı.

Öte yandan; yangın yerine sevk edilen Taşköprü itfaiyesine ait bir su tankeri dereye devrildi. Kazada araçta hasar oluştu.