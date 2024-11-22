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Kastamonu'da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 22.11.2024 23:56
  • Giriş: 22.11.2024 23:56
  • Güncelleme: 22.11.2024 23:56
Kaynak: AA
Kastamonu'da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, "şantaj, cinsel taciz, çocukları fuhşa teşvik etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından 7 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.G'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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