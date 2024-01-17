Kastamonu'da 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı ve bu kişiyle bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Aşağıkayı köyünde yaşayan H.K'nin evine gelerek, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan zanlı, terör örgütüne ait bir eve yapılan operasyonda H.K'nin kimliğinin ele geçirildiğini, evde bulunan altınların terör örgütüne ait olup olmadığına bakmak için kendisine teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

Zanlının, evde bulunan 5 gremse altın, 9 altın bilezik, 10 tam altın, 15 çeyrek altın, 10 Cumhuriyet altını alarak ayrılmasından sonra şüphelenen H.K, durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucu zanlının taksi ile köye geldiği tespit edildi. Taksi şoförü ile irtibata geçen ekipler, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şahsın kimliğinin H.Ç, olduğunu belirledi.

Zanlının ayak izlerinden yola çıkan JASAT görevlileri, Aşağıkayı köyüne 17 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda H.Ç'yi saklandığı yerde altınlarla yakaladı.

H.Ç. ile irtibatlı olduğu tespit edilen P.Ç. ve A.K. de gözaltına alındı.

Altınlar jandarma tarafından sahibine teslim edildi.