Kastamonu'da 50 metrelik uçuruma yuvarlanan hayvan, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan, 11 saatlik çalışmanın ardından kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Hocavakıf köyünde Köy Muhtarı Şaban Gökırmak’a ait büyükbaş hayvan, merada gezindiği sırada yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kendi imkanlarıyla büyükbaş hayvanı uçurumdan çıkamayan Köy Muhtarı Şaban Gökırmak, bunun üzerine Hanönü Belediyesi ile Hanönü Kaymakamlığı'ndan yardım istedi.

Bunun üzerine Hanönü Belediyesi, Hanönü Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri ile köylüler, uçuruma yuvarlanan hayvanı çıkartabilmek için çalışma başlattı.

Kepçenin de destek verdiği kurtarma çalışmaları yaklaşık 11 saat sürdü. 11 saatin ardından büyükbaş hayvan, uçurumdan çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Hayvanın uçurumdan kurtarılmasında destek ve yardımda bulunan ekiplere teşekkür eden Hanönü Hocavakıf Köyü Muhtarı Şaban Gökırmak, “Bir canın bile çok kıymetli olduğunu gösteren devletimize teşekkür ediyorum” dedi.

Gökırmak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan Hanönü Belediyesi, Hanönü Kaymakamlığı ile köylülerin yardımlarıyla hayvanı 11 saatlik bir çalışmanın ardından çıkartabildiklerini ve hayvanın sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu kaydetti.