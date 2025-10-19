Kastamonu'da 7 kişilik aile mantardan zehirlendi
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Üçlüce köyünde ormandan topladıkları mantarı pişirip yiyen Zeynep A, Yüksel A, Sevde A, Necla A, Fatma A, Yaşar A. ve Feyza A, bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yedi kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.