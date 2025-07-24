Kastamonu'da 8. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali hakkında iptal kararı

Kastamonu'da düzenlenmesi planlanan "8. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali", Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün ölmesi nedeniyle iptal edilmesine karar verildi.

Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Belediyenin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İlçede 7-10 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan 8. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin orman yangınında 10 kişinin ölmesi nedeniyle iptal edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin çeşitli bölgelerinde artış gösteren orman yangınları ve önümüzdeki günlerdeki sıcaklık artışları, kuraklık nedeniyle artan risk ve özellikle canı pahasına yangında mücadele ederken şehit düşen ve canla başla mücadeleye devam eden kahramanlarımıza saygı gereği Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ni iptal etme kararı almış bulunuyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet yakınlarına başsağlığı diler, mücadeleye devam eden kahramanlarımıza kolaylıklar dileriz."