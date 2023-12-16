Kastamonu'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.B. kent merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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