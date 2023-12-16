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Kastamonu'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 16.12.2023 23:28
  • Giriş: 16.12.2023 23:28
  • Güncelleme: 16.12.2023 23:28
Kaynak: AA
Kastamonu'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.B. kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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