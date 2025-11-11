Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan anne ve oğlunun cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen cansız neden, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cansız bedene ulaştı.

Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cansız bedende yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun başüstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

ANNENİN CANSIZ BEDENİ DE BULUNDU

Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 2 Kasım'dan itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldığı, ardından da saat 15.20 sıralarında Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülmüştü.