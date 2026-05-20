Kastamonu'da ahır çöktü: 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çöken ahırın enkazı altında kalan 63 yaşındaki Fatma Demir hayatını kaybetti.

Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde, Zeki Demir’e ait üç katlı ahşap ahır, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin enkazda yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Zeki Demir’in eşi Fatma Demir ağır yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanlar da büyük zarar gördü. İçerideki 8 büyükbaş ve 205 küçükbaş hayvandan, 1 büyükbaş ile 93 küçükbaş hayvan enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Köy sakinlerinden Bayram İnce, ahşap binanın zamanla çürümesi nedeniyle göçmüş olabileceğini belirtti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.