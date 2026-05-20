Kastamonu'da ahır çöktü: Enkaz altında kalan kadın ağır yaralandı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çöken ahırın enkazı altında kalan Fatma Demir ağır yaralı olarak kurtarıldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği olayda göçük altında kalan hayvanları kurtarma çalışmaları sürerken, çökme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın ağır yaralandı.
Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde Zeki Demir'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan Zeki Demir'in eşi Fatma Demir, ağır yaralı olarak çıkarıldı.
Fatma Demir, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin göçük altında kalan küçük ve büyükbaş hayvanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor.