Kastamonu'da ahşap kapı fabrikasında yangın

Kastamonu'da kapı fabrikasında yangın çıktı . Tosya Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Yangın fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı.

Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.