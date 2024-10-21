Kastamonu'da annesini öldüren erkek intihar etti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Özkan Gebeşoğlu isimli erkek, annesini pompalı tüfekle katledip aynı silahla intihar etti.

Olay, İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşatan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Eve giden komşular içeriden ses gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.

İçeri giren polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.