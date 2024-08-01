Kastamonu'da annesini rehin alan saldırgan ile polis arasında çatışma: 1 ölü

Kastamonu'da ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri ile annesini rehin alan şahıs arasında çatışma çıktı. Olayda Ahmet Şahan isimli polis hayatını kaybederken 1 polis de yaralandı.

Kastamonu'da annesini rehin alan zanlının, olay yerine gelen ekiplere ateş açması nedeniyle 1 polis yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen İsmail Bayam, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Olay üzerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

KADIN KURTARILDI

Şüphelinin bir apartmanın giriş katındaki ailesinin evine girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, çıkan çatışma sonucu zanlıyı 'etkisiz' hale getirdi. Bu sırada zanlının evde bulunan annesi de polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis A.A'nın tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.