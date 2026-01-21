Giriş / Abone Ol
Kastamonu'da aracının yandığını gören kişi kalp krizi geçirdi

  • 21.01.2026 17:12
  • Giriş: 21.01.2026 17:12
  • Güncelleme: 21.01.2026 17:12
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aracının yandığı gören kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haydarlar köyünde sabah saatlerinde Mustafa Küçükzengin'e ait ticari minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Aracının yandığını gören Küçükzengin olay yerinde fenalaşarak İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği bildirilen Küçükzengin, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

