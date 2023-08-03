Kastamonu'da ava giden kişi kendini vurdu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde traktörü ile avlanmaya gitmek isteyen kişi, tüfeğinin ateş alması neticesinde kendini vurdu.

Olay, Taşköprü ilçesi Akseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avlanmak için traktörüyle yola çıkan Kemal Ü.’nün yanında bulunan tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkanın kurşunun isabet ettiği Kemal Ü. yaralandı.

Kemal Ü. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kemal Ü., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.