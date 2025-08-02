Kastamonu'da baraj gölüne giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

Kastamonu'da serinlemek amacıyla baraj gölüne giren çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığına göre, serinlemek amacıyla Karaçomak Baraj Gölü'ne giren 16 yaşındaki Ali Sertkaya, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sertkaya'nın suda kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerince yapılan arama çalışması sonucu ulaşılan Sertkaya, sudan çıkarıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Sertkaya'nın cesedi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.