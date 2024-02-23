Kastamonu'da bavulunda 18 bin sentetik ecza hapı bulunan kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Kastamonu'da, bavulunda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Şehirlerarası yolcu otobüsünden inen M.B'nin hareketlerinden şüphelenen polis, zanlının üstü ve bavulunda arama yaptı.
Şüphelinin bavulunda 18 bin 45 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.