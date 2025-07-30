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Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2025 10:52
  • Giriş: 30.07.2025 10:52
  • Güncelleme: 30.07.2025 10:52
Kaynak: AA
Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş yaralandı.

Başköy köyü Pire Mahallesi'nde Mecit B'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Mecit B. ve kardeşi Mevlüt B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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