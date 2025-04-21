Kastamonu'da bir evde hamile kadının cesedine ulaşıldı

Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde bıçaklanarak öldürülmüş hamile kadın cesedi bulundu.

Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin E.C. (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.