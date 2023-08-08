Kastamonu'da bir kişi 28 bin dolar dolandırıldı: 1 gözaltı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini karakol komutanı olarak tanınıp telefonla aradığı 73 yaşındaki kadının bankadaki 28 bin dolarını alan dolandırıcı, yakalandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 73 yaşındaki Gülsüm Aydar'ı 23 bin dolar dolandıran kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde yaşayan Gülsün Aydar'ı telefonla arayan M.Ç. kendisini karakol komutanı olarak tanıttı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kendisini aradığını söyleyen M.Ç, Gülsün Aydar’ın bilgilerini aldıktan sonra parasının dolandırıcılar tarafından hesabından çekildiğini, daha sonra da devlet tarafından geri yatırıldığını ve paranın devlete ait olduğunu belirterek, bankadaki paranın çekilerek kendisine teslim edilmesini istedi.

Gülsün Aydar, telefonu hiç kapatmadan bankaya giderek parasını çekti. Aydar, bankadan çektiği 28 bin doları M.Ç'ye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığının farkına varan Gülsün Aydar, Çatalzeytin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.Ç, Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.