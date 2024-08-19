Kastamonu'da bir kişi oğlunu bıçakla öldürdü
Kastamonu Taşköprü'de 53 yaşındaki A.K., uyuşturucu kullandığı öne sürülen 30 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü.
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi, uyuşturucu kullandığı iddia edilen oğlunu bıçakla öldürdü.
Yavuçkuyucağı köyü Körpe Mahallesi'nde A.K. (53) ile oğlu Okan K. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. elindeki bıçakla oğluna saldırdı.
Okan K. olay yerinde hayatını kaybetti, babası A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Cenaze Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.K, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Okan K'nin uyuşturucu kullandığı, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.