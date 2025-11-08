Kastamonu'da bir kişi tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü.

Kuyluş köyünde baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, tabancayla oğluna ateş etti.

Ağır yaralanan Önder Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.