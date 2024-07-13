Kastamonu'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte bir iş yerinde kaporta ustası İbrahim Aslan'ın silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ü.B, F.B, Y.B. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.B, F.B. ve Y.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'taki iş yerinde 11 Temmuz'da kaporta ustası İbrahim Aslan ile Ü.B, F.B, Y.B. ve S.B. arasında kaporta tamiri ve araç boyama yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın ardından Aslan tabancayla vurularak öldürülmüştü.