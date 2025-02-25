Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde büyük bölümü buz tutan Yumurtacı Göleti dronla görüntülendi.
Kent merkezi ve ilçelerde son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Soğuk hava nedeniyle Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu. Buz tutan gölet dron ile görüntülendi.
Öte yandan soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları da buz tuttu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kentte yarın da soğuk havanın etkili olması bekleniyor.