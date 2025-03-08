Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan Tuzaklı Göleti dronla görüntülendi
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde büyük bölümü buz tutan Tuzaklı Göleti'nin manzarası havadan görüntülendi.
İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle göletin büyük bölümü buz tuttu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, eşsiz manzaranın oluştuğu Tuzaklı Göleti'ni dronla görüntüledi.
Buz tutan göletin havadan çekilen görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kışa veda ederken buz tutmuş suların eşsiz manzarası." ifadelerine yer verildi.