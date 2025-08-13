Kastamonu'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Bünyamin KARACAN/ KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler ve gönüllü vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Hanönü ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Gönüllüler ve ekiplerin müdahalesine yangın söndürme helikopteri de hava desteği sağladı. Yoğun müdahale sonucu alevler çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Hanönü OİM Gökırmak Şefliği Gökbelen köyü ormanlık sahasında çıkan yangını söndüren ekiplerimizi ve Orman köylümüze teşekkür ederiz. Unutmayalım ki her yangın büyük bir felakete dönüşebilir. Vatandaşlar olarak bizlere duman ve yangın gördüğünüzde ihbar etmeniz ve söndürme ile yönlendirmede yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz" denildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan incelemeler sürüyor. (DHA)

