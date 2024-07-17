Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
İlçeye bağlı Kabacı köyü Murtazaoğlu Mahallesi'nde Şükrü Turan'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yine Turan'a ait bitişikteki diğer eve sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Ağlı, Seydiler, Devrekani, Küre ve Azdavay ilçeleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait ekipler sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında Şükrü Turan'a ait 2 ahşap ev zarar gördü.