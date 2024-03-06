Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile kereste atölyesi zarar gördü
Kaynak: AA
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ile kereste atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Aktaş köyünde Emrullah Mahmutoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin yanında bulunan aynı kişiye ait kereste atölyesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, Mahmutoğlu'na ait ev ile atölye kullanılamaz hale geldi.