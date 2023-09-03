Kastamonu'da çıkan yanında ahşap ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karasapaca köyünde Sadık Kibar'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Şerife Kibar, iki çocuğuyla dışarı kaçtı.

Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafında bulunan Veysel Uzunkaya'ya ait eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye sevk edilen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, Kibar'a ait ev tamamen yandı, Uzunkaya'ya ait samanlıkta büyük çapta hasar oluştu.