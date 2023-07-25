Kastamonu'da D-100’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D-100 karayolu Yalnızçam köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki TIR, yol kenarında durduğu iddia edilen TIR'a arkadan çarptı.

Kazada TIR sürücüsü M.Y. yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.