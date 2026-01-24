Kastamonu'da dağ köylerinde tarih kokan ahşap evler karla kaplandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde özellikle dağ köylerinde bulunan kök boyalı ahşap evler, kar altındaki görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu.

Küre Dağları bölümünde bulunan ve birçoğu bir asrın üzerindeki ahşap evler, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede tarihi evler ve çevresini saran ormanlık alanlar güzel görüntü oluşturdu.

Yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara bölgenin doğal ve kültürel dokusunu ön plana çıkarırken, köyler adeta görsel şölen sundu.