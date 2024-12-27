Kastamonu'da dalgalar sahilde hasara yol açtı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtınanın oluşturduğu dalgalar, sahil yolunda hasara neden oldu.
Gece etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar oluştu.
Dalgalar, İnebolu-Cide sahil yolunun İsmetpaşa Caddesi kesiminde hasara yol açtı.
Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, dalgaların caddeye taşıdığı moloz yığınlarının temizlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçılar da Karadeniz'e açılamadı.