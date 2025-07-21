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Kastamonu'da denize düşen genç hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde arkadaşlarıyla Hasan Emre Maviş, Fener mevkisinde kayığa atlamaya çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu denize düşerek hayatını kaybetti.

Güncel
  • 21.07.2025 12:19
  • Giriş: 21.07.2025 12:19
  • Güncelleme: 21.07.2025 12:23
Kaynak: AA
Kastamonu'da denize düşen genç hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kent merkezinden arkadaşlarıyla ilçeye gelen Hasan Emre Maviş, Fener mevkisinde kayığa atlamaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Yüzme bilmediği öğrenilen gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan Maviş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Maviş'in cansız bedeni, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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