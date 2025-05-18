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Kastamonu'da dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 10:52
  • Giriş: 18.05.2025 10:52
  • Güncelleme: 18.05.2025 10:53
Kaynak: AA
Kastamonu'da dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.Ç. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Azdavay Deresi'ne düştü.

Kazada sürücü ile H.U. (25) yaralandı.

Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan A.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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