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Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 13:26
  • Giriş: 21.06.2025 13:26
  • Güncelleme: 21.06.2025 13:26
Kaynak: AA
Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sercan Özdemir'in kullandığı hafriyat kamyonu, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunun Hamidiye köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdemir'in cesedi Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.

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