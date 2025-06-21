Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sercan Özdemir'in kullandığı hafriyat kamyonu, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunun Hamidiye köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özdemir'in cesedi Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.