Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kardeş öldü

Ajans Haberleri
  • 19.11.2025 14:46
  • Giriş: 19.11.2025 14:46
  • Güncelleme: 19.11.2025 14:46
Kaynak: AA
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kardeş öldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Emin Keskinci (45) idaresindeki 37 ABT 991 plakalı otomobil, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Tarlaya savrulan araçta sürücü ile yanındaki kardeşi Reyhan Keskinci (37) ağır yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol