Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İlyas H. idaresindeki 37 RO 617 plakalı traktör, Taşköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Traktörün altında sıkışan sürücü, Azdavay Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

