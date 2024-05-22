Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda durdurulan bir araçta ve içindeki iki zanlının üzerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.