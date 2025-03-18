Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 19:29
  • Giriş: 18.03.2025 19:29
  • Güncelleme: 18.03.2025 19:29
Kaynak: AA
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile uyuşturucu tüketimine yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol