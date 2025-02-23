Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi

KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat 2025 Pazartesi günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşleri kapsamamaktadır" denildi. (DHA)