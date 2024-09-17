Kastamonu'da emekli öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, göletin yüzeyinde bir cansız beden gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cansız beden, ekiplerce kıyıya çıkartıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden, Daday Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan incelemede cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.