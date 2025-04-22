Kastamonu'da hamile kadının cansız bedeni evde bulundu: Evli olduğu erkek tutuklandı

Kastamonu'da bir evde 23 yaşındaki hamile Elif C.'nin cansız bedeni bulundu. Elif C.'nin evli olduğu B.C tutuklandı.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C.'nin (23) evli olduğu B.C, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen Elif C.'nin cannsız bedeniyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binada dün, kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine eve giren polis ekipleri, Elif C.'nin bıçaklanarak öldürüldüğü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kadının hamile olduğu tespit edilmişti.

B.C. gözaltı alınmış, 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alınmıştı.