Kastamonu'da heyelan: 2 katlı ev çöktü
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Alayüz köyünde heyelan riski nedeniyle boşaltılan iki katlı ev çöktü. Olayda yaralanan olmazken, evin yıkılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: DHA
Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Cide’ye bağlı Alayüz köyü Örtülü Mahallesi’nde meydana geldi.
Kentte etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte birçok noktada heyelan meydana geldi.
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemeleri ardından Mehmet Altıntaş’a ait 2 katlı ev, heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.
Boşaltılan bina bir süre sonra tamamen çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.