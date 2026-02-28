Kastamonu'da heyelan nedeniyle sahil yolunda yarıklar oluştu

Giriş / Abone Ol
Mehmet SALMAN/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Cide ile Doğanyurt-İnebolu ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan sahil yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Cide ilçesi Alayazı köyü Arap Deresi mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun alt tarafındaki yamaçta olan heyelan nedeniyle yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Yaklaşık 100 metrelik bölümde meydana gelen yarıklar nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı. Geri dönen sürücüler alternatif yollardan ulaşım sağladı. Karayolları ekipleri bölgede önlem alarak, çalışma başlattı. (DHA)

