Kastamonu'da iki ayrı yangında otomobil ve forklift kullanılamaz hale geldi

Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınlarda otomobil ve forklift kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Mahallesi İstanbul-Samsun kara yolunda dün gece E.G.'nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü yangına müdahale etmeye çalışırken, çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isterken hafif yaralanan E.G.’ye, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.

Bir başka yangın ise İstanbul-Samsun kara yolu üzerindeki bir tuğla fabrikası önünde bulunan forkliftte çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen yanan forklift kullanılamaz hale geldi. (DHA)

FOTOĞRAFLI