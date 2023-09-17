Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Bülent Gider Caddesi'nde Hicran Ç. yönetimindeki 37 AAC 441 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FBS 384 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Hicran Ç. ile araçta bulunan B.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri, kaza yerinden kaçtığı öne sürülen 34 FBS 384 plakalı otomobilin sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.