Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kastamonu-İnebolu kara yolu Üyük köyü mevkisinde S.Y. (47) idaresindeki 34 UC 7615 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 37 LJ 150 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle R.K. idaresindeki otomobil yol kenarındaki taşlık alana düştü.
Kazada sürücüler ile M.Y. (46), E.Y. (44), B.K. (49), M.Y. (18), S.Ö.Y. (45), K.Y. (11) ve S.Y. (13) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü S.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.